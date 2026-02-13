Nuova burrasca di scirocco con pioggia finale
🌬️ Ritorna il vento forte sulla Puglia meridionale nella giornata di #Sabato. Meno intensa rispetto all’ultima burrasca, registrerà comunque raffiche fino a 60/70 km/h sulle zone salentine e sul basso Barese. Mareggiate lungo le coste esposte del mar Ionio e basso Adriatico con altezza onda intorno ai 2/3 metri.
🌧️ #Vento che andrà calando durante il pomeriggio aprendo le porte alle #piogge atlantiche che arriveranno come sempre da ovest. Dapprima sui settori centrali della regione e successivamente sulle zone Salentine. Fenomeni da deboli a moderati con locali rovesci.
🌦️ In tarda serata tutto sarà passato, con l’entrata di correnti settentrionali che daranno vita ad una dinamicità atmosferica nella giornata di domenica, con piogge isolate a carattere di rovescio.
🌧️ Un Febbraio così piovoso e dinamico con persistenti infiltrazioni atlantiche non si ricordava da molto tempo.
