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NOVENA E VEGLIA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 2026

“Padre Pio, degno figlio di san Francesco”

Dal 14 al 21 settembre, il Santuario di San Pio da Pietrelcina si prepara a vivere i giorni della Novena, un cammino di preghiera e preparazione alla festa del Santo.

Ogni giorno:

ore 17.15 – Santo Rosario meditato

ore 17.45– Novena presso l’insigne reliquia del corpo di San Pio

ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica

Il 22 settembre*sarà il giorno della Veglia di San Pio con un intenso programma di appuntamenti: liturgia di accoglienza, catechesi, adorazione eucaristica vocazionale, Santo Rosario e Novena a San Pio.

Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta su Padre Pio TV

YouTube: Padre Pio TV

Facebook: Convento Santuario Padre Pio*

Un modo per vivere insieme, anche a distanza, questi giorni di preghiera e di comunione, fino alla festa di San Pio del 23 settembre.

Tutto il programma della Novena e della Veglia 2026 è nella locandina.

Vi aspettiamo per vivere insieme questo cammino sulle orme di Padre Pio.