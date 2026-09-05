Novena e Veglia di San Pio da Pietrelcina 2026
NOVENA E VEGLIA DI SAN PIO DA PIETRELCINA 2026
“Padre Pio, degno figlio di san Francesco”
Dal 14 al 21 settembre, il Santuario di San Pio da Pietrelcina si prepara a vivere i giorni della Novena, un cammino di preghiera e preparazione alla festa del Santo.
Ogni giorno:
ore 17.15 – Santo Rosario meditato
ore 17.45– Novena presso l’insigne reliquia del corpo di San Pio
ore 18.00 – Celebrazione Eucaristica
Il 22 settembre*sarà il giorno della Veglia di San Pio con un intenso programma di appuntamenti: liturgia di accoglienza, catechesi, adorazione eucaristica vocazionale, Santo Rosario e Novena a San Pio.
Le celebrazioni saranno trasmesse anche in diretta su Padre Pio TV
YouTube: Padre Pio TV
Facebook: Convento Santuario Padre Pio*
Un modo per vivere insieme, anche a distanza, questi giorni di preghiera e di comunione, fino alla festa di San Pio del 23 settembre.
Tutto il programma della Novena e della Veglia 2026 è nella locandina.
Vi aspettiamo per vivere insieme questo cammino sulle orme di Padre Pio.