“Notte di Note” al Giordano di Foggia con storie e canzoni di Claudio Baglioni

La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” continua a sorprendere con eventi ricchi di emozioni. Il prossimo appuntamento, intitolato “Notte di Note, storie e canzoni di Claudio Baglioni”, si terrà il 25 ottobre, alle 20.30, al Teatro Umberto Giordano di Foggia. Una serata speciale per celebrare, attraverso melodie e racconti, uno dei più amati cantautori italiani.

L’Orchestra ICO “Suoni del Sud” accompagnerà il pubblico in un viaggio emozionante tra i brani e le atmosfere che hanno segnato intere epoche, regalando momenti di pura magia musicale. Claudio Baglioni è un artista che ha lasciato un’impronta importante nella storia della musica leggera, con canzoni che hanno ispirato diverse generazioni.



L’evento, prodotto dall’Associazione Suoni del Sud, vedrà protagonisti l’Orchestra ICO Suoni del Sud diretta da Mario Longo, il cantante Gerry Ruotolo e l’attore Cristian Levantaci.

Lo spettacolo, ideato dallo stesso Cristian Levantaci, sarà un concerto di pop-sinfonico che ripercorrerà la carriera di Baglioni attraverso le sue melodie più celebri, come “Questo piccolo grande amore”, “Avrai”, “Mille giorni di te e di me”, “Strada facendo”, “Uomini persi”, “E tu come stai?”, “Io me ne andrei”, “La vita è adesso”. Gli arrangiamenti originali di Mario Longo e le narrazioni di Levantaci arricchiranno l’evento con emozioni, colori e suggestioni, accompagnati da contributi video.



Jerry Ruotolo, musicista polistrumentista e grande appassionato di Baglioni, interpreterà le canzoni del cantautore romano, offrendo un’esperienza musicale unica e coinvolgente.



La Terza stagione dell’Orchestra ICO “Suoni del Sud” è organizzata dall’Associazione musicale Suoni del Sud, presieduta da Libera Granatiero, in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è di Ettore Pellegrino. Per informazioni sui biglietti, si può chiamare il numero 324.5912249.