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Notiziario Calcio: “I calciatori col più alto valore di mercato del girone H”
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Notiziario Calcio: “I calciatori col più alto valore di mercato del girone H”
secondo Transfermarkt
Girone H
Ndiaga Sall (Nardò) – 800 mila €
Marcello Falzerano (Fasano) – 250 mila €
Giancarlo Malcore (Barletta) – 250 mila €
Manuele Penza (Fasano) – 175 mila €
Paolo Virgilio (Martina) – 175 mila €
Farès Ben Rahem (Heraclea) – 150 mila €
Jacopo Russo (Gravina) – 150 mila €
Andrea Orlandi (Fidelis Andria) – 150 mila €
Claudio Tangorre (Fasano) – 150 mila €
Bruno Barranco (Fasano) – 150 mila €
Endri Zenelaj (Martina) – 150 mila €
Simone Di Biagio (Paganese) – 150 mila €
Toni Paredes (Paganese) – 150 mila €
Ariel Isufi (Paganese) – 150 mila €
Christian Lupo (Martina) – 150 mila €