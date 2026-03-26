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Notiziario Calcio: “I calciatori col più alto valore di mercato del girone H”

Redazione26 Marzo 2026
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Notiziario Calcio: “I calciatori col più alto valore di mercato del girone H”

secondo Transfermarkt

Girone H

Ndiaga Sall (Nardò) – 800 mila €

Marcello Falzerano (Fasano) – 250 mila €

Giancarlo Malcore (Barletta) – 250 mila €

Manuele Penza (Fasano) – 175 mila €

Paolo Virgilio (Martina) – 175 mila €

Farès Ben Rahem (Heraclea) – 150 mila €

Jacopo Russo (Gravina) – 150 mila €

Andrea Orlandi (Fidelis Andria) – 150 mila €

Claudio Tangorre (Fasano) – 150 mila €

Bruno Barranco (Fasano) – 150 mila €

Endri Zenelaj (Martina) – 150 mila €

Simone Di Biagio (Paganese) – 150 mila €

Toni Paredes (Paganese) – 150 mila €

Ariel Isufi (Paganese) – 150 mila €

Christian Lupo (Martina) – 150 mila €

Redazione26 Marzo 2026
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