La città di Vieste indossa il vestito del Rally Porta del Gargano

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Il Gargano si prepara a ospitare il gran finale

della stagione Rally al Centrosud

Iscrizioni aperte al 16° Rally Porta del Gargano – 6° Trofeo Città di Vieste, tappa conclusiva dal 16 al 18 ottobre della Coppa Aci Rally 2026 nella Zona 8.

Attesi tutti i migliori equipaggi allo spettacolo dei motori di Vieste, nella doppia prova speciale in città.

La lunga stagione estiva della città di Vieste prosegue in ottobre inoltrato, con la città garganica che si prepara a ospitare la sedicesima edizione del Rally Porta del Gargano – 6° Trofeo Città di Vieste. È il traguardo finale della Coppa Aci Rally Zona 8, l’area rallistica più estesa d’Italia, che comprende le regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria. In calendario nel fine settimana dal 16 al 18 ottobre, la manifestazione organizzata dalla ASD Piloti Sipontini porterà sulle strade del Gargano le sfide decisive per l’attribuzione dei titoli 2026, nella quinta e conclusiva tappa di stagione.

Iscrizioni aperte a Vieste.

Oggi è il giorno di apertura delle iscrizioni, che la segreteria organizzativa raccoglierà fino a tutto il 12 ottobre. Dove non fosse già stimolante quest’ultima occasione, per raccogliere punti in classifica e aggiudicarsi la Coppa Aci Rally, il presidente della ASD Piloti Sipontini Meo Solitro punta sulla particolare attrattività dell’evento viestano, capace di coinvolgere piloti e pubblico in uno spettacolo sportivo amplificato dalla bellezza della località garganica. Perciò, la città di Vieste sarà nuovamente teatro delle prime fasi di gara, avvicinate praticamente “in casa” del pubblico.

Spettacolo in città.

Dopo le operazioni preliminari di venerdì 16, la prima parte di gara, sabato 17, si svolgerà interamente in città. Dopo la partenza nella suggestiva cornice di Marina Piccola, dalle ore 16:00 fino alle 19:00 gli equipaggi affronteranno per due volte la Prova Spettacolo, ubicata nel parcheggio del porto turistico di Vieste. Nell’area antistante gli approdi (nella foto sopra, il via nell’edizione 2025) sarà ricavato un tracciato di 2,2 km, dove le vetture avranno un doppio passaggio con rilevamento dei tempi. Questa soluzione ha già avuto l’anno scorso, nella sua prima effettuazione, il grande apprezzamento del pubblico. Successo che si deve anche alla visuale sopraelevata sull’intero percorso in estrema sicurezza, garantita dalla tribuna naturale dell’affaccio dal Lungomare Europa (foto sotto).

Sulle strade del Gargano.

Gli equipaggi in gara hanno sempre apprezzato i percorsi ricavati sulle strade garganiche, che mettono alla prova la tecnica di guida e le prestazioni meccaniche delle vetture. In questo teatro si svolgerà seconda giornata, domenica 18 ottobre, il cui percorso di gara attraverserà i Comuni di Peschici, Rodi Garganico – con passaggio dalla località di San Menaio – e Vico del Gargano. Anche in questo caso con doppio passaggio sulle prove speciali, per coprire i 264,65 km di percorrenza complessiva, dei quali 66,04 sugli 11 tratti cronometrati. Sarà una giornata piena, con partenza alle ore 9:00, nuovamente da Marina Piccola di Vieste, e rientro nello stesso posto alle ore 18:30.

Le novità 2026 al Rally Porta del Gargano.

Scendendo nel dettaglio del percorso di gara, un’importante novità 2026 è la nuova Prova Speciale di San Menaio, percorso di 4,53 km che dalla località turistica in riva all’Adriatico porta a Vico del Gargano. La prova successiva, quella di Telegrafo di 5,58 km, sarà invece invertita nel senso di marcia, rispetto alla gara del 2025. Nell’ultima fase di gara, quest’ultimo tratto si unirà alla prova speciale di Kalena (anche questa a senso di marcia opposto, rispetto alla scorsa edizione), per creare il percorso di Peschici. Sarà l’ultimo tratto cronometrato della manifestazione, che correrà nel territorio della città garganica per complessivi 12,96 km: probabilmente il momento decisivo, dove chi vorrà vincere la gara si potrà giocare le sue ultime carte.

Ogni ulteriore dettaglio tecnico, insieme alle notizie più fresche sull’evento di Vieste, sarà costantemente aggiornato sul sito ufficiale rallyportadelgargano.it e sulle pagine social della manifestazione.