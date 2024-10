IN OCCASIONE DELLA FESTA DEI NONNI, AL VIA L’INIZIATIVA “NONNI E RICORDI: STORIE E IMMAGINI DI VITA”



L’Amministrazione Comunale di Manfredonia, in occasione della Festa dei Nonni, lancia l’iniziativa “Nonni e Ricordi: Storie e Immagini di Vita”, un progetto volto a valorizzare il ruolo fondamentale dei nonni nella nostra comunità.



La Festa dei Nonni, istituita in Italia nel 2005, cade il 2 ottobre di ogni anno ed è un momento dedicato a celebrare l’importanza dei nonni, figure centrali nell’educazione e nella trasmissione di valori e tradizioni. Questa ricorrenza, che coincide con la festività cattolica degli Angeli Custodi, mette in risalto l’affetto e il sostegno che i nonni offrono alle famiglie e alla società nel suo complesso.



Il progetto, ideato dall’Assessora al Welfare di Comunità e Cultura, Maria Teresa Valente, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di condivisione dove i nonni possano raccontare i loro ricordi più preziosi e tramandare le tradizioni che hanno contribuito a costruire la storia e l’identità di Manfredonia. I nonni partecipanti avranno la possibilità di raccontare personalmente le loro esperienze e portare con sé foto significative, che verranno descritte durante un evento pubblico.



L’iniziativa parte ufficialmente oggi, 2 ottobre, in occasione della Festa dei Nonni, e culminerà nei prossimi mesi con un incontro speciale presso la Biblioteca Comunale, dove i nonni potranno condividere le loro storie e immagini con la comunità, creando un prezioso momento di scambio intergenerazionale.



Come partecipare. I nonni interessati possono inviare una mail all’indirizzo: assessore.welfare-cultura@comune.manfredonia.fg.it, segnalando la propria disponibilità a raccontare le proprie storie e a portare foto legate ai loro ricordi.



L’Amministrazione Comunale invita tutti i nonni di Manfredonia a partecipare attivamente a questo progetto, contribuendo a mantenere viva la memoria storica e culturale della nostra città attraverso i loro racconti e testimonianze.