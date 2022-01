“Non fate più dormire i vostri bambini in mezzo ai cartoni e agli stracci” Duro monito del Vescovo Renna al funerale dei 2 bimbi morti nel rogo

“Quella non è vita né per voi né per i bambini. Voi siete qui per lavorare ma mai barattare la nostra dignità con un solo denaro” Duro monito del Vescovo Renna durante i funerali dei 2 bambini morti nel rogo del ghetto di Stornara.

Ha aggiunto – “Il ghetto non è un luogo in cui vivere. Andate a vivere in un luogo più dignitoso. Non fate più dormire i vostri bambini in mezzo ai cartoni e agli stracci“.

Infine Renna si è rivolto alle autorità presenti in chiesa auspicando che lo Stato faccia in modo da eliminare quel ghetto.