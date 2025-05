[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nomina scrutatori per il Referendum dell’8 e 9 giugno 2025. Delle Rose: “Le operazioni di sorteggio si terranno Venerdì 16 maggio”

In qualità di Assessora al Personale e agli Affari Generali, informo la cittadinanza che la coalizione di maggioranza, di cui mi onoro di far parte, ha deciso, per quanto di propria competenza, di procedere con il sorteggio pubblico e integrale degli scrutatori in vista del Referendum dell’8 e 9 giugno 2025.

Le operazioni di sorteggio si terranno Venerdì 16 maggio 2025 alle ore 10:30 presso Palazzo della Sorgente, alla presenza della Commissione Elettorale Comunale, della cittadinanza e delle testate giornalistiche locali.

Tutti i partiti che compongono la coalizione di maggioranza hanno deciso, dopo tanti anni, di ripristinare una procedura più trasparente, che non lasci spazio alla discrezionalità dei partiti politici e che abbia come unico obiettivo quello di garantire imparzialità e correttezza nella selezione degli scrutatori.

In un momento in cui la fiducia dei cittadini nelle istituzioni è più che mai essenziale, ritengo doveroso proporre una modalità di selezione che garantisca imparzialità, equità e trasparenza. Il sorteggio pubblico rappresenta uno strumento concreto per assicurare pari opportunità a tutti i cittadini iscritti all’albo degli scrutatori, nel pieno rispetto dei principi democratici.

Confido nel senso di responsabilità delle altre forze politiche affinché si possa dare un segnale di unità e correttezza istituzionale, al di là delle apparenze, e che venga quindi accolta favorevolmente la decisione di adottare un metodo così trasparente, capace di eliminare dubbi e polemiche sulle modalità di nomina degli scrutatori.

Sara delle Rose