Noi Moderati Manfredonia: “Governate e rimediate in parte ai disastri causati dai vostri padri fondatori”

Le colpe dei padri non possono ricadere sui figli… qualora i figli abbiano preso le distanze dai padri rinunciando all’eredita economica, sociale, culturale e politica.

Non e il caso dell’Amministrazione La Marca che governa Manfredonia con lo sponsor ed in continuita con le trentennali amministrazioni a targa centrosinistra: Commissari prefettizi 2019-2021 Amministrazione Riccardi 2010-2019 Amministrazione Campo 2000-2010 Amministrazione Prencipe 1995-2000

Qualsiasi problema affligge oggi Manfredonia non può che essere diretta responsabilita dell’Amministrazione La Marca, che ha scelto a giugno del 2024 di governare la citta grazie alle stesse persone che l’hanno guidata dal 1995 al 2021, si 2021 in quanto anche l’avvento dei commissari prefettizi e diretta responsabilità del centrosinistra sipontino.

In questo anno di governo l’Amministrazione La Marca ha ampiamente beneficiato dal grande lavoro di programmazione e di accesso ai finanziamenti dell’Amministrazione Rotice: PNRR per gli asili nido, la struttura sportiva ai comparti CA, la mitigazione del rischio idrogeologico a Siponto, la rotatoria del Secondo Piano di Zona, la nuova caserma dei Carabinieri, i nuovi alloggi di edilizia popolare, il Piano Sociale di Zona, il nuovo centro di raccolta comunale, l’Agenzia per la casa e tanto tanto altro… milioni e milioni di euro.

Al contrario, in 25 anni non c’e stata una seria politica di programmazione su sviluppo, occupazione, turismo, sanita, infrastrutture, trasporti nonostante gli stessi rappresentanti avessero un filo diretto con la Regione Puglia governata negli ultimi 20 anni dalla medesima parte politica ed i medesimi rappresentanti (Ognissanti, Riccardi e Campo ad interscambiarsi ruoli e carriere). I risultati nefasti sono sotto gli occhi di tutti: il “San Camillo” depotenziato e sventrato – da malato cronico e diventato un moribondo in attesa di spirare l’ultimo respiro -, la grave crisi delle casse comunali che ha portato la Corte dei Conti ad un Piano di riequilibrio lacrime e sangue, il collasso di intere aree della citta, non ultima la tracimazione della fogna che ha portato alla non balneabilita dell’intero litorale del centro citta e di Siponto, la zona industriale ormai deserta ed ancora in attesa delle infrastrutture primarie (acqua e fogna), aumento della Tari e citta sporca ben oltre la decenza, scarsa trasparenza nelle scelte e negli affidamenti a Palazzo di Citta… potremmo andare avanti ad oltranza.

A fronte di tutto cio, non chiediamo le dimissioni, a quelle magari ci arriverete per lo scontro di poteri che si consuma quotidianamente al vs interno, ma vi richiediamo di GOVERNARE MANFREDONIA e magari rimediare in parte ai disastri causati dai vostri padri fondatori.

NOI MODERATI MANFREDONIA