[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Noi Moderati Manfredonia: “Amministrazione La Marca, al peggio non c’è mai fine”

Durante la trionfale campagna elettorale, si avevano soluzioni per ogni problema: dopo un anno ogni problema è diventato un disastro.

L’ultimo in ordine di apparizione, riguarda i servizi in carico all’Ambito Sociale di Manfredonia.

La qualità dei servizi prestati, o meglio dire negati, da tale Ufficio, orgogliosamente in carico all’eminente assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Manfredonia, risulta presentare siffatte criticità da costringere, è il caso di dirlo, i comuni di Mattinanta e Monte Sant’Angelo a sospendere la loro partecipazione ad ogni incontro per il funzionamento di tale Ufficio.

Tutto potevamo immaginare tranne che la disfunzione dei servizi del Comune di Manfredonia potesse toccare tali livelli da esporre il Sindaco al fuoco amico dei suoi fraterni colleghi di Mattinata e Monte Sant’Angelo.

Evidentemente questi sindaci hanno davvero a cuore gli interessi dei propri cittadini ed hanno messo nero su bianco la totale inefficienza di tale Ufficio.

A fronte di tale solenne bastonatura, prendiamo atto del goffo tentativo del nostro Assessore che, con una comunicazione da far invidia alle locuzioni del Conte Mascetti, non dice praticamente nulla.

Evidentemente la Sua gestione non sta andando così bene, nonostante le dispensate promozioni sul campo ai propri familiari (come meglio dire: progressioni verticali) e nonostante il settore da lei gestito sia sicuramente quello più nutrito di unità lavorative (ben oltre impiegati a vari titolo).

Non bastando tale trionfale tributo di efficienza del suo operato ottenuto dalle Amministrazioni amiche, l’Assessore può consolarsi avendo comunque ottenuto un prezioso traguardo sempre sbandierato, quello di avere zero cani in canile!

Infatti anche l’ENPA, con tanto di diffida finale, ha comunicato che a far data dal 28 luglio, il Comune di Manfredonia dovrà liberare i locali di loro gestione dai cani ivi ricoverati stante l’assenza di alcun titolo che ne legittimi l’assistenza e la cura.

Bisogna darle atto degli ottimi risultati ottenuti in un solo anno di incarico.

Chissà in un altro anno cosa altro sarà capace di combinare!

Caro Assessore, appare evidente che la sua gestione è un fallimento totale e riteniamo che abbia già dato ottima prova della sua incompetenza.

Come recita un adagio orientale, quando arrivi all’ultima pagina, è meglio chiudere il libro.

Ebbene Assessore (per niente) Valente, dopo aver scritto le sue gloriose pagine, chiuda il libro e lasci il posto a qualcuno che sappia operare degnamente per la comunità sipontina.

NOI MODERATI MANFREDONIA