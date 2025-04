“Nobiletti si assumesse le responsabilità di una gestione fallimentare”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

NOBILETTI SI ASSUMESSE LE RESPONSABILITA’ DI UNA GESTIONE FALLIMENTARE, DIMOSTRANDO DI NON ESSERE ATTACCATO ALLA “POLTRONA”

“E’ il momento di ammettere le proprie responsabilità, raccogliere le proprie cose dalla stanza della Presidenza e tornare a fare il Sindaco, considerato che anche al Comune di Vieste ci sono tantissimi problemi da affrontare in una città che sta svendendo la sua appetibilità turistica. Nobiletti abbia il coraggio di dimettersi, consapevole degli errori commessi, tra cui quello di avere costruito una allenza con partiti uniti solo da interessi”. E’ il messaggio che Forza Italia ha voluto lanciare dopo l’incontro di ieri sera tra i parlamentari Gatta e Lovecchio ed il consigliere regionale e segretario provinciale del partito Dell’Erba.

“Addossare le colpe ai partiti della incapacità di saper governare la Provincia non è un atto politicamente corretto. Nobiletti dovrebbe fare il mea culpa per i tanti errori collezionati nella sua azione politica e di governo di Palazzo Dogana, avendo messo in primo piano specifici interessi e non quelli generali di una comunità che riguarda tutti i paesi della provincia di Foggia. Dimettersi sarebbe il primo atto sensato di Nobiletti da quando è alla guida di un Ente diventato quasi di esclusiva pertinenza del Presidente. In attesa che la Provincia possa tornare ad essere Ente di Primo Livello, dando finalmente la possibilità ai cittadini di eleggere i propri rappresentanti, ci auguriamo che Nobiletti, in un moto di coraggio e di senso di responsabilità, lasci la guida della Provincia, considerando che non ha più una maggioranza. Dimostri di non essere attaccato alla “poltrona”, come invece più volte a ribadito”, concludono I rappresentanti di Forza Italia.