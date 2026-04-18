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Nobiletti: “La via del mare torna sicura”



Da qualche giorno sono iniziati i lavori sulla SP73 “Via del mare”. Venticinque chilometri che collegano Foggia al mare, fino alla costa di Ippocampo. Una strada che ogni anno porta migliaia di famiglie della nostra provincia verso il litorale adriatico — d’estate è un’arteria vitale, d’inverno è la strada di chi ci vive e ci lavora tutto l’anno.

Stiamo intervenendo sul tratto dal km 6+100 al km 25+100, nell’ambito dell’Accordo Quadro per la manutenzione della rete viaria provinciale, annualità 2025–2026, finanziato con le risorse del Decreto 9 maggio 2022.