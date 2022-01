No Vax, no Pane. Caso che fa discutere in Puglia

Un fornaio storico del Salento in Puglia, conosciuto come abile artigiano ma anche come accanito no-vax, spiazzando tutti hanno deciso di fermare la propria attività lavorativa pur di non vaccinarsi.

La coppia di fornai sono personaggi noti in paese, tutti in città li conoscono per la loro abilità artigianali e per la bontà dei loro prodotti da forno, prodotti particolarmente apprezzati in estate dai turisti.

Ora l’attività di panificazione è sospesa a causa della loro decisione di rifiutare il vaccino.