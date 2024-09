Nino Frassica sbarca su Mediaset, ruolo importante per lui. Indubbiamente Nino Frassica tra i personaggi della TV è quello che più di tutti spazia tra le varie emittenti televisive. Passa dalla Rai nella quale è protagonista di diverse Serie TV come Don Matteo, passando al Nove dove affianca Fabio Fazio nel suo “Che tempo che fa”, ora il comico passa a Mediaset per affiancare Michelle Hunziker nella conduzione di Striscia la Notizia. Il programma torna in TV lunedì 23 settembre alle 20:45.

Nino Frassica prende il posto di Ezio Greggio a Striscia la Notizia

Secondo Dagospia Antonio Ricci, avrebbe scelto Nino Frassica per sostituire Ezio Greggio alla conduzione del TG Satirico. Sarà dura tener testa al programma Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino su Rai 1 (che ha da poco ricevuto una frecciatina da Belen) consapevoli che tra pochissimo inizierà il nuovo programma di Amadeus sul Nove dal titolo “Chissà chi è” dal 22 settembre.

Nino Frassica, è già stato sul tavolo del Tg di Antonio Ricci nel lontano 2004, è l’attore affiancherà una veterana di Striscia La Notizia, Michelle Hunziker. Dopo la coppia Frassica-Hunziker, è previsto il ritorno del duo composto da Francesca Manzini e da Gerry Scotti, per poi ripassare la palla alla storica coppia composta da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.