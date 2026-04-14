Nilufar Addati ha congelato gli ovuli, l’influencer svela: “Il giudizio è sempre dietro l’angolo”

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Nei giorni scorsi Nilufar Addati sui social ha rivelato ai suoi fan di aver congelato gli ovuli per avere maggiori possibilità in futuro di diventare mamma.

In molti hanno duramente criticato la sua scelta, tantissimi sono stati gli attacchi che ha ricevuto. Ieri ospite a La volta buona ha detto che moltissime ragazze tra i 25 e i 30 anni non sono mai andate dal ginecologo ed è una cosa sbagliata. A Caterina Balivo ha rivelato che la sua decisione ha scioccato molte persone, le chiedono come mai abbia congelato gli ovuli a 28 anni.

Nilufar Addati attaccata duramente dopo aver congelato gli ovuli: cosa ha detto l’ex tronista a La volta buona

L’ex tronista di Uomini e Donne ha fatto sapere di aver preso questa decisione perché qualche anno fa le hanno diagnosticato endometriosi e adenomiosi, dunque non è molto fertile. Ad oggi non ha ancora trovato l’uomo della sua vita e non ha in programma di diventare mamma a breve, per questo ha optato per il congelamento degli ovuli, ha anche rivelato che sono stati i medici a consigliarglielo.

La sua scelta è stata molto criticata, a La volta buona ha detto: “Le persone nei miei confronti sono state violentissime. Il giudizio è sempre dietro l’angolo e non ci si abitua mai perchè arriva dalle donne, ed è triste“. Alla conduttrice ha detto che le critiche non l’hanno sorpresa, l’ignoranza su questi temi invece si. Nilufar Addati ha fatto poi sapere che si tratta di un’operazione, dopo una serie di controlli viene fatta una stimolazione ormonale e il pick up degli ovuli che vengono congelati.