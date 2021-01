Niente aiuti alimentari agli stranieri ed anziani, ma a persone ricche: sindaco leghista nei guai

Finisce agli arresti domiciliari Michela Rosetta, sindaco leghista di San Germano Vercellese. Stessa sorte per un consigliere comunale nell’ambito di un’inchiesta della Procura di Vercelli che vede indagate altre sette persone.

Dall’indagine sarebbe emerso che aiuti alimentari acquistati con fondi statali per l’emergenza Covid sarebbero stati negati a stranieri e anziani non autosufficienti per darli a famiglie più ricche.