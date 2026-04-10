Grande Fratello Vip, Renato Biancardi parla del concepimento della figlia: sul web è polemica

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Renato Biancardi non è certo il ‘comodino’ dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, nella casa infatti trova sempre il modo per far parlare di sé.

Sin dall’inizio il gieffino ha catturato l’attenzione dei telespettatori, in un primo momento sembrava interessato a Ibiza ma quando ha capito che non era ricambiato si è avvicinato a Lucia Ilardo. I due all’improvviso si sono lasciati travolgere dalla passione ma nonostante siano attratti l’uno dall’altra si stanno scontrando spesso al Grande Fratello Vip.

Renato Biancardi racconta come è stata concepita la figlia: il gieffino finisce nella bufera

Più volte il gieffino ha parlato della sua famiglia nella casa più spiata dagli italiani, ha fatto sapere che ha un bel rapporto con la sua ex moglie. Lui è consapevole che la figlia lo guarda da casa, infatti si era un po’ frenato con Lucia Ilardo per non turbarla. Però, nelle scorse ore si è lasciato sfuggire alcune rivelazioni che hanno fatto storcere il naso ai telespettatori.

Renato Biancardi ha parlato del concepimento della figlia con alcuni suoi compagni di avventura, potrebbe non esserci nulla di male ma il modo in cui lo ha raccontato ha fatto scoppiare la polemica. Il gieffino ha rivelato che lui e l’ex moglie provavano da sei mesi ad avere un figlio, ha poi svelato: “Una sera andiamo ad un matrimonio lerci, torniamo in albergo, lerci. Sai che vuol dire? Io sopra, lei sotto, con la camicia, tutto sporco. Sette, otto minuti di prestazione e a un certo punto eravamo morti”.

Il gieffino ha anche detto che il giorno dopo entrambi erano convinti che fosse rimasta incinta e avevano ragione. Di sicuro avrebbe potuto usare altre parole per raccontare come è stata concepita sua figlia, in molti sui social stanno infatti criticando duramente il modo in cui Renato Biancardi ha affrontato l’argomento.