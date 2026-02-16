Nicole Mazzocato e le presunte amiche: “Mi copiavano, volevano anche il mio compagno”, qual è la sua forza

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nicole Mazzocato si è fatta conoscere nel 2015 partecipando a Uomini e Donne nei panni di corteggiatrice ed era riuscita a fare breccia nel cuore di Fabio Colloricchio.

Usciti insieme dal noto dating show sono stati insieme per quattro anni, poi c’è stato il definitivo addio. Il motivo? I due non si amavano più e non c’era più passione tra loro. Nel 2019 l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha incontrato il suo attuale compagno, Armando Anastasio, tra loro è subito scattata la scintilla e sono diventati inseparabili.

Nicole Mazzocato tra presunte amiche e l’amore per la sua famiglia: le rivelazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Rispondendo ad alcune domande dei suoi fan su Instagram l’influencer ha fatto sapere di aver incontrato nel corso della sua vita delle presunte amiche che poi ha allontanato. Più volte si è infatti resa conto che si avvicinavano a lei perché desideravano avere le sue cose, la sua vita, anche il suo compagno.

La storia d’amore con Armando Anastasio procede a gonfie vele, dalla loro unione sono nati tre figli e lei nonostante le difficoltà si sente appagata. Ad entrambi qualche volta manca la spensieratezza, ma non tornerebbe alla vita che aveva prima. Ha poi svelato: “La mia forza più grande è l’essere razionale e ragionevole“. Nicole Mazzocato ha fatto poi sapere che è molto importante ritagliarsi dei momenti per sé e per il proprio compagno.