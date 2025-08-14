[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nessuno resti indietro: il Comitato apre la Festa Patronale 2025 con un invito alla comunità. Il messaggio della Vicepresidente Monica Mantovano

Comunicato stampa Festa Patronale 2025

A servizio della devozione e della comunità

Con profonda gratitudine e grande senso di responsabilità, ho accettato l’incarico di Vicepresidente del Comitato Festa Patronale 2025. Un ruolo che sento prima di tutto come testimonianza di fede verso la Madonna di Siponto, guida spirituale e materna presenza nella mia vita.

Il mio impegno nasce da un legame personale e profondo: la Madonna è stata per me rifugio nei momenti di difficoltà e luce nei periodi più oscuri. Affidarmi a Lei ha significato ritrovare la speranza, e oggi, attraverso questo incarico, sento il desiderio di restituire almeno in parte quanto ricevuto.

Per questo motivo, sto lavorando affinché l’apertura della Festa, prevista per il 28 agosto in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle ore 18:00 alle ore 20:00, sia un momento autentico di comunità, preghiera e condivisione. Desideriamo che nessuno resti indietro: anziani, bambini, persone con disabilità e tutte le famiglie della nostra città saranno coinvolte grazie al contributo di volontari, associazioni e realtà locali che con generosità stanno rispondendo al nostro appello.

Insieme al Presidente e a tutto il Comitato, desideriamo che questa festa sia vissuta non solo come evento popolare, ma come espressione concreta di una comunità che sa accogliere, includere, ascoltare. Non si tratta di “inserire” qualcuno, ma di riconoscere ogni persona come parte essenziale del tessuto umano e spirituale della nostra città.

Ringrazio chi ha voluto offrirmi questa possibilità e affido fin d’ora ogni passo alla protezione della Madonna, certa che la Sua intercessione continuerà a guidarci.

Monica Mantovano