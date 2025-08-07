[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nessun taglio in Consiglio regionale: la Puglia mantiene 50 poltrone

ROMA – La Regione Puglia manterrà 50 consiglieri regionali anche nella prossima legislatura. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva una norma che consente di evitare la riduzione del numero degli eletti nei casi in cui il calo della popolazione sia contenuto (entro il 5%).

La legge, già approvata dal Senato il 3 luglio, scongiura per la Puglia il taglio a 40 consiglieri che sarebbe scattato automaticamente a causa della diminuzione della popolazione residente, rilevata negli ultimi anni. Prevista anche la possibilità, per le regioni con meno di due milioni di abitanti, di nominare fino a due assessori in più rispetto ai limiti attuali. Infine, viene abrogato l’articolo 7 del decreto legislativo 39/2013, riaprendo alla possibilità di attribuire incarichi dirigenziali anche a ex amministratori locali, purché operanti nella stessa regione o in enti locali pugliesi. Una norma che, per il territorio, ha un impatto diretto sia sulla rappresentanza politica che sulla macchina amministrativa regionale.

Vincenzo D’Errico

