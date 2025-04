[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nella semifinale di andata regionale gli under 17 del Manfredonia battono quelli del Levante Bari

Ieri, è andata in scena, nella mitica fossa dei leoni dello stadio Miramare la semifinale di andata regionale che ha visto affrontarsi in una partita piacevole e combattuta sino all’ultimo secondo, gli under 17 del Manfredonia e quelli del Levante Azzurro Bari.

Una partita sulla carta affatto semplice se solo si considera che la squadra ospitata è un cocktail di talenti monitorati dall As Bari e l’anno scorso arrivati a disputare la finale nazionale allievi, laureandosi vice campioni nazionali.

Il “Dream Team” di Vittorio Telera è sceso in campo rimaneggiato da qualche assenza importante, tra cui Riccardo Fatone, terzino fluidificante con il vizio del goal, Giordano e Testone che rientreranno nella gara di ritorno che si disputerà sabato a Modugno.

Il primo tempo si mette subito sui giusti binari per il Donia che passa in vantaggio con Caterino, uno dei migliori in campo, regista della mediana e raddoppia subito dopo con Lamparella.

Uno shock per il Levante Azzurro che non si perde d’animo ed intensifica il ritmo con un palleggio rapido e verticalizzante, mettendo in grande difficoltà la retroguardia dei locali.

Russo, Pesante e Berardinetti provano ad essere pericolosi ma subiscono molto le marcature sia degli arcigni e strutturati centrocampisti che sei difensori del Levante.

L’attaccante Fanelli si fa spedire negli spogliatoi anticipatamente prima del duplice fischio per aver colpito con uno schiaffo un avversario. La ripresa è un arrembaggio del Levante che seppur in dieci mette letteralmente alle corde il Manfredonia mettendo a dura prova il para tutto Mele (grandissima prestazione la sua) trovando meritatamente il goal della bandiera a dieci minuti da termine.

È un assedio degli ospiti nonostante i cambi di Mr Telera con Pesante arretrato in difesa come regista. Arriva il goal del Levante a dieci minuti dal termine ma il Manfredonia nonostante l’assedio tiene botta e porta a casa la vittoria.

A questi ragazzi non si poteva chiedere di più, avendo onorato a suon di goal e prestazione brillanti una stagione calcistica da incorniciare. L’avversario di turno, il Levante, ha la disponibilità esclusiva del terreno di gioco per gli allenamenti che effettua quattro volte a settimana per tutto l’anno a tutto campo.

Gli allenamenti del Dream Team avvengono a campo ridotto esattamente alla metà e questo risulta essere più che determinante nelle gare ufficiali agonistiche. Una precisazione doverosa per amplificare la portata della impresa parziale realizzata fino ad ora dal Dream Team, orgoglio calcistico della città di Manfredonia.

Antonio Castriotta