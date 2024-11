Nella Daunia arriva “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo”

Al via gli incontri nei territori pugliesi con istituzioni e operatori turistici per la nuova organizzazione dell’industria del turismo

Punto stampa mercoledì 20 novembre ore 9.15 Auditorium Camera di Commercio di Foggia

Ascoltare i territori, condividere le innovazioni e le strategie, ampliare la partecipazione, sono questi i punti cardine di “Puglia Destination Go – Organizziamo il Turismo”, che prosegue domani nella Daunia, su iniziativa dell’Assessorato al Turismo della Regione Puglia.

La tre giorni in Salento della scorsa settimana, con sindaci, Camera di Commercio, associazioni di categoria del Partenariato del turismo regionale e operatori, ha visto la partecipazione di oltre 40 comuni con più di 60 tra sindaci e amministratori e oltre 80 operatori turistici nelle tre tappe di Otranto, Lecce e Gallipoli. Una partecipazione rilevante, segno di vitalità e interesse, futuro della Puglia e dell’industria turistica regionale.

I nuovi appuntamenti sono a Vieste, domani martedì 19 novembre, nell’Aula Consiliare del Comune, e a Foggia, dopodomani mercoledì 20 novembre, nell’Auditorium della Camera di Commercio.

In questa seconda giornata è previsto l’incontro dei media con Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, che illustrerà ai giornalisti obiettivi, strategie e novità nel

Quella in corso è la seconda fase del percorso partecipativo, iniziato il 14 e 15 ottobre scorsi a Bari, alla presenza di numerosi stakeholder pubblici e privati, che prevede in totale 10 tappe territoriali in altrettante città pugliesi per aprire al confronto sulla governance delle destinazioni pugliesi.

A Vieste e Foggia verranno presentati modelli operativi e casi di studio, illustrando come sia possibile strutturare e finanziare una DMO (Destination Management Organization) per potenziare lo sviluppo turistico locale.

Gli appuntamenti coinvolgeranno specifici operatori: istituzioni, associazioni del Partenariato Economico e Sociale regionale ed enti pubblici parteciperanno su invito riservato, mentre gli operatori turistici privati potranno accreditarsi attraverso il servizio digitale nel DMS Puglia – fino ad esaurimento posti – dove saranno pubblicati i singoli eventi per tappa.

Le DMO rappresentano un modello organizzativo innovativo, volto a coordinare tutti gli attori del turismo – dalle istituzioni agli operatori privati – per costruire un’offerta integrata, capace di gestire in maniera sinergica le destinazioni pugliesi.