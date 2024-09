Nel Santuario di San Matteo il primo tavolo di confronto organizzato dall’Impresa Cantieri di Innovazione sociale e l’IPEOA Lecce

Si è chiuso con un # non perdiamoci di vista #” il primo tavolo di confronto, organizzato dall’ Impresa sociale ” Cantieri di Innovazione Sociale” e l’ IPEOA “M.Lecce”, inerente il coinvolgimento del Terzo Settore nell ambito del “PNRR-Divari Territoriali”.

Confronto assai produttivo e condiviso con i Dirigenti Scolastici ed alcuni rappresentanti degli ETS dell’area Gargano che hanno risposto “presente” all’ invito. Nell’occasione preziosi sono stati i contributi, in termini di buone prassi attivate, della D.S. M.Manghisi dell’ I.P. “D.Modugno” di Polignano Mare, la profonda riflessione di Fra Stefano De Luca, la puntuale disamina e l’auspicio del Dirigente Tecnico dell’Uff. Scolastico Regionale, il Prof. Francesco Forliano il quale ha sostenuto fortemente l’esigenza di attivare percorsi condivisi sul nostro territorio tra # scuola e terzo settore_educativo , nonché la costituzione di un Osservatorio partecipato , finalizzato alla individuazione di indicatori territoriali per il contrasto alla Povertà Educativa e all’ Insuccesso Scolastico, utilizzando progettualità ricadenti nella misura di Investimento 1.4. “Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nel I e II ciclo della scuola secondaria”.

Si ringraziano inoltre tutti gli ospiti per i loro interventi mirati in funzione delle linee programmaticbe proposte e gli studenti e ass.tecn. dell’ IPEOA “M.Lecce” per l’ottimo servizio di cucina accoglienza e sala predisposto per gli intervenuti