Natale: il programma a Manfredonia dal 6 all’11 dicembre

MO VENE NATELE: IL PROGRAMMA DELLE INIZIATIVE A MANFREDONIA DAL 6 ALL’11 DICEMBRE

Da oggi Manfredonia entra nel vivo delle iniziative natalizie con un calendario di appuntamenti che attraversa il centro, il lungomare, Borgo Mezzanone e i luoghi della cultura.

Si parte sabato 6 dicembre, ore 17.00, presso la Villa Comunale con “I Sapori del Parco”, in occasione del Trentennale del Parco del Gargano, a cura di Slow Food Gargano e Pro Loco. Dalle ore 18.30, presso il LUC sul Lungomare Nazario Sauro 37, l’inaugurazione di LUCWOOD sarà animata dalla Street Band dei Babbi Natale.

Domenica 7 dicembre, dalle 17.30 alle 20.30, a Largo Diomede è in programma “Play Christmas”, con giochi giganti e animazione per bambini. Nella stessa giornata si svolgerà anche “Il Castello Incantato”, visita guidata del Castello Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia con turni alle ore 16.00 e alle ore 18.00, a cura dell’Associazione Daunia Tur APS. Alle ore 18.30, presso la Parrocchia Santa Maria del Grano a Borgo Mezzanone, si terrà la “Vigilia dell’Immacolata” con stand gastronomici e prodotti tipici. Sempre domenica, al Teatro Comunale Lucio Dalla, alle ore 18.00 e alle ore 20.00, doppio appuntamento con lo spettacolo “Viaggio in aereo” di Drammatico Vegetale.

Lunedì 8 dicembre, dalle 9.30, spettacolo itinerante nelle vie del centro con le zampogne delle Mulieres Garganiche e delle Zampognare della Città di Padre Pio. Alle ore 18.00, in Piazza del Popolo, apre “La Posta Magica di Babbo Natale”, Christmas Welcome Point con artisti di strada. Dalle ore 17.00 alle ore 19.30, con partenza da Piazza Giovanni XXIII, ingresso Cattedrale, è in programma anche la visita guidata “L’Immacolata Concezione tra arte e tradizione”. Al Teatro Lucio Dalla, alle ore 11.00 e alle ore 18.00, tornano gli spettacoli di “Viaggio in aereo”.

Mercoledì 10 dicembre, alle ore 18.00, presso il LUC sul Lungomare Nazario Sauro 37, laboratorio di Natale con Raffaella Fariello, nell’ambito del progetto “Thun per il reparto di oncologia pediatrica”, a cura di ANFFAS.

Giovedì 11 dicembre, alle ore 18.30, in Piazza Santa Maria del Grano a Borgo Mezzanone, appuntamento con “Il Circo delle Meraviglie”, a cura della Pro Loco.

Un calendario diffuso che unisce tradizione, spettacolo, cultura e animazione, per vivere il Natale in tutta la città e nelle sue periferie.

Vivi Manfredonia, è Natale!