Natale 2024, ConfCommercio: “L’acquisto sotto casa è un valore”

NATALE 2024, METAURO – CONFCOMMERCIO: L’ACQUISTO SOTTO CASA È UN VALORE

Foggia, 7 dicembre 2024 – “Parte con il week end che ci apprestiamo a vivere la tradizionale corsa ai regali. Saranno giorni in cui il patto tra città e commercio verrà rinsaldato ancora una volta: i nostri negozi – presidi commerciali e sociali – si apprestano ad accogliere i loro clienti per vivere insieme a loro il periodo di Natale. E non è un caso che io sottolinei il “vivere insieme” perché le prossime settimane sono le più importanti per godersi l’esperienza di acquisto come atto di relazione, condivisione e connessione. Un’opportunità anche per ricevere consigli e scoprire prodotti di qualità.



Le stime, anche per quest’anno, sono positive grazie anche all’effetto del taglio del cuneo fiscale. L’Ufficio Studi di Confcommercio ha certificato che la spesa media delle famiglie a dicembre salirà di 118 euro, mentre per i regali di Natale quella pro capite aumenta da 186 a 207 euro. Sembra, quindi, che la prudenza delle famiglie stia lentamente diminuendo e ciò ci serve per rilanciare la crescita. Pertanto i consumi di Natale dovrebbero mostrare una maggiore vivacità rispetto allo scorso anno.



La nostra campagna comunicazione è tutta incentrata sulla bellezza dell’acquisto sotto casa e ha come obiettivo quello di valorizzare il ruolo di aggregatore sociale che le nostre imprese commerciali e di servizi rivestono da sempre. L’economia di prossimità, infatti, è un’economia fatta di quelle imprese che generano valore per il territorio, perché portate avanti da chi in quei territori vive e soprattutto investe. Dovremmo tutti pensare più spesso a questo concetto e ad approcciarci in maniera differente ai negozi di città perché sostenerli vuol dire generare impatti positivi in tutta la città a livello di sicurezza, decoro e socialità.



Attenzione, quindi, a spegnere le nostre luci.



I centri storici delle nostre città si stanno trasformando in vere periferie dove mancano servizi, bellezza, sicurezza e dove le chiusure dei negozi sono all’ordine del giorno e più diffuse che nelle aree periferiche della città. Sarà ancora tempo di discutere del drammatico fenomeno della desertificazione commerciale, di cui anche Foggia è protagonista, ora è tempo di pensare all’armonia e alla pace che le prossime Feste ci regaleranno”, ha dichiarato il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro.