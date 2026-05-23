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Nasce la Rete MoVI Manfredonia: Conferenza Stampa di Presentazione il 1° Giugno a Palazzo San Domenico

La nuova realtà del Movimento di Volontariato Italiano punta a unire associazioni, gruppi e cittadini per promuovere il cambiamento sociale sul territorio. All’incontro prenderà parte anche il Presidente nazionale Gianluca Cantisani.

MANFREDONIA (FG), 23 maggio 2026 – Si terrà lunedì 1° giugno 2026, alle ore 11:00, presso la Sala delle Vetrate di Palazzo San Domenico a Manfredonia, la conferenza stampa ufficiale di presentazione della nuova rete locale del MoVI (Movimento di Volontariato Italiano).

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di mettere in rete e sostenere le associazioni, i gruppi spontanei e i singoli cittadini del territorio, promuovendo una sinergia attiva sotto il claim “La rete nella rete”. L’orizzonte operativo si fonda sulla consapevolezza che l’unione delle forze rappresenti la via principale per superare i limiti individuali e generare un cambiamento sociale duraturo, inclusivo e partecipativo.

L’incontro vedrà la partecipazione dei rappresentanti della rete regionale e nazionale del movimento, con la presenza delle realtà territoriali del MoVI Foggia e del MoVI Andria, accompagnate dai rispettivi presidenti, a conferma di un percorso di coordinamento e collaborazione che si estende oltre il livello locale e rafforza la dimensione interprovinciale della rete.

Tra gli interventi principali è confermata la presenza del Presidente nazionale del MoVI, Gianluca Cantisani, la cui partecipazione sottolinea il valore strategico e la rilevanza dell’avvio di questo nuovo presidio territoriale. L’introduzione e il coordinamento dei lavori saranno affidati alla Presidente locale Monica Mantovano, che guiderà anche la presentazione della struttura organizzativa della rete.

Accanto alla direzione locale saranno presenti anche i componenti del gruppo operativo della Rete MoVI Manfredonia, con la vice presidente Rita Colonna dell’associazione Angeli 2021, la segretaria e tesoriera Annarita Palumbo, appartenente alla Croce Rossa Italiana, la consigliera Rosanna Olivieri dell’associazione Manfredonia Autismo e il consigliere Lucio Ferrara dell’associazione Psyche.

La rete si fonda inoltre sulla partecipazione di realtà già attive come PASER, Croce Rossa Italiana, Angeli 2021, Albero Azzurro, Agedo e l’associazione Mani Amiche, in un percorso in costante ampliamento che mira a includere ulteriori esperienze associative del territorio.

La conferenza stampa è aperta alla cittadinanza, agli organi di informazione e a tutte le realtà del terzo settore interessate a conoscere linee programmatiche, obiettivi e future progettualità della Rete MoVI Manfredonia.

L’avvio della rete rappresenta un passo significativo verso la costruzione di un modello stabile di partecipazione attiva e condivisa, in cui il volontariato diventa strumento concreto di coesione sociale e sviluppo territoriale. Con questa iniziativa prende forma un nuovo spazio di coordinamento tra realtà associative locali, con l’obiettivo di rafforzare in modo strutturale il tessuto sociale della città attraverso il volontariato organizzato e partecipato.

Riepilogo info utili

Evento: Conferenza stampa di presentazione Rete MoVI Manfredonia

Data e ora: Lunedì 1° giugno 2026, ore 11:00

Luogo: Sala delle Vetrate, Palazzo San Domenico, Manfredonia (FG)

Ingresso: Libero e aperto alla comunità

Per ulteriori informazioni:

PEC: retemovimanfredonia@pec.it

Email: mantovanomonica@gmail.com

Facebook: ReteMoViManfredonia