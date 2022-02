Nasce il Podcast su Spotify del Carnevale di Manfredonia, l’idea di POP Officine Popolari

Clicca e ascolta il Podcast su Spotify del Carnevale di Manfredonia

Ci si avvicina a grandi passi al gran giorno del Carnevale 2022, anche se le vicissitudini legate alla pandemia hanno ammantato le manifestazioni italiane di un velo d’incertezza che ancora non si riesce a squarciare. E anche a Manfredonia non arrivano dall’organizzazione e dall’Amministrazione comunale notizie certe. Ma il Carnevale cittadino è più forte delle contingenze, legato com’è al nostro genius loci, patrimonio culturale e delle tradizioni di una comunità e del suo territorio.

Proprio per dare una ripassata alla storia, per riscoprire chi eravamo e riflettere sul chi siamo, POP ha avviato un’operazione di consolidamento della memoria, utilizzando un canale molto in voga: quello dei podcast Ed ecco la pagina “Amarcord del Carnevale di Manfredonia”

Interviste, testimonianze, ricordi che, lungi dal voler evocare mera nostalgia, vogliono essere contributo al pensiero positivo e buon auspicio per i tempi che saranno. L’invito a chi abbia curiosità da soddisfare o voglia offrire il proprio apporto è sempre quello: scriveteci in privato