NASCE IL GRUPPO DI FORZA ITALIA NEL CONSIGLIO COMUNALE DI MATTINATA

Continua la fase di crescita di Forza Italia in provincia di Foggia con nuove adesioni al partito. Come nel caso di Mattinata, dove è stato costituito il gruppo al Comune, costituito da Maria Grazia Destino e da Luigi Falcone. Forza di opposizione nell’attuale amministrazione comunale, il neonato gruppo lavorerà per dare un contributo propositivo per Mattinata, che ha bisogno di interventi importanti in tema di servizi e turismo per risollevarsi dalla crisi in cui versa. E’ stata designata capogruppo Maria Grazia Destino.



“La nascita del Gruppo di Forza Italia nel consiglio comunale di Mattinata è la conferma di come il nostro partito continui ad essere attrattivo, per la capacità di fare politica mettendo al centro il cittadino. Auguriamo buon lavoro ai due consiglieri comunali, garantendo il nostro supporto per ogni questione relativa allo sviluppo di Mattinata”, sottolineano il coordinatore provinciale di Forza Italia Paolo Dell’Erba e l’onorevole Giandiego Gatta parlamentare molto vicino al territorio Garganico.