Nasce a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli” per il Sì

Manfredonia, 09.03.2026 – Si è costituito ufficialmente a Manfredonia il Comitato Tecnico-Scientifico “Giuliano Vassalli”. L’organismo, presieduto a livello provinciale da Karim Tabti, nasce con l’obiettivo prioritario di offrire alla cittadinanza un supporto di analisi approfondita e oggettiva sui temi della riforma istituzionale in vista del prossimo appuntamento referendario.

Il Comitato, intitolato alla figura di Giuliano Vassalli – simbolo di rigore giuridico e altissimo senso dello Stato – riunisce professionisti ed esperti del territorio. La missione è chiara: favorire un voto consapevole attraverso la divulgazione dei contenuti tecnici, superando le contrapposizioni ideologiche per rimettere al centro il merito delle riforme.

“La nascita di questo Comitato a Manfredonia risponde all’esigenza di chiarezza che i cittadini ci chiedono”, ha dichiarato il Presidente Provinciale Karim Tabti. “Il nostro impegno non è alimentare lo scontro, ma fornire strumenti di analisi basati sulla cultura delle istituzioni. Vogliamo che ogni elettore possa approcciarsi alle urne con una piena e serena conoscenza della portata dei cambiamenti proposti.”

Nelle prossime settimane, il Comitato promuoverà una serie di incontri pubblici aperti al confronto e alla partecipazione civica. I dettagli delle iniziative saranno resi noti attraverso i canali ufficiali di prossima attivazione.