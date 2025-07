Napoli: crolla una gru e due operai precipitano da 15 metri, uno è in gravi condizioni

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

L’ennesimo incidente sul lavoro scuote il Sud Italia. Questa volta è accaduto a Pompei, in provincia di Napoli, dove due operai di 30 e 45 anni sono caduti da un braccio meccanico alto 15 metri nei pressi della stazione ferroviaria; uno dei due uomini è precipitato sui binari e la sue condizioni destano pesanti preoccupazioni.

Il 45enne è infatti ricoverato in prognosi riservata al Caldarelli di Napoli e sembrerebbe trovarsi in condizioni molto più critiche rispetto al collega, atterrato invece su una zona erbosa.

Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e della polizia di Stato, al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti; l’area è stata messa in sicurezza e il traffico ferroviario temporaneamente interrotto per consentire le operazioni di soccorso.

Una notizia terribile che arriva pochissimi giorni dopo la morte di tre operai, proprio a Napoli, precipitati da 25 metri dopo il cedimento di una cabina sul montacarichi.