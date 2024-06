My Home My Destiny anticipazioni future: Nuh e Cemile sposi

My home my destiny nelle anticipazioni future ci farà sognare. I primi episodi della soap ci proporranno un matrimonio. Mehdi e Müjgan si daranno da fare per mettere i bastoni tra le ruote ai due sposi. Ni ci sarà niente da fare, Cemile Karaca (Elif Sönmez) e Nuh (Fatih Koyunoğlu) decideranno di coronare il loro sogno d’amore salendo all’altare e si sposeranno. Tuttavia, nella cerimonia non mancheranno anche alcune sorprese di pessimo gusto.

My Home My Destiny anticipazioni future, Mujgan e Mehdi non benediranno alcun matrimonio

Mehdi non benedirà il matrimonio, quando scoprirà tutto, avrà paura infatti che Nuh stia solo utilizzando la sorella Cemile per dimenticare Emine (Naz Göktan). Egli amava la donna della quale è stato davvero innamorato e Mujgan lo appoggerà, non vorrà che Cemile si sposi temendo di ritrovarsi da sola nella grande casa di famiglia.

In ogni caso, pur sapendo di mettersi contro Mehdi e Mujgan, Cemile non darà ascolto alle rimostranze dei parenti. Appena Nuh la rassicurerà circa la veridicità dei suoi sentimenti, la donna sceglierà infatti di sposare il fidanzato,subito, il giorno successivo. Le nozze potranno organizzate con l’aiuto di Zeynep Göksu (Demet Ozdemir) e Sultan (Hülya Duyar), che sceglieranno come loro personali testimoni.

My Home My Destiny il matrimonio tra Nuh e Cemile!

Nuh e Cemile, in questo modo arriveranno al giorno successivo alle loro nozze. La sala del ricevimento sarà però deserta, molti invitati avranno non parteciperanno per non fare un torto né a Mehdi e né a Mujgan, fortemente contrari allo sposalizio.

Nuh e Cemile arriveranno fino in fondo con il matrimonio e alla fine si scambieranno i voti nuziali. diventando di fatto marito e moglie. Infine, durante la festa, arriveranno Mujgan e Mehdi, per gli auguri agli sposi, accantonando di fatto tutte le divergenze. Mehdi tenterà di riavvicinarsi anche all’ormai ex moglie Zeynep, esibendosi in un tipico ballo nuziale turco.

La scintilla tra i due protagonisti scatterà?? In realtà, l’avvocato Barış Tunahan (Engin Öztürk) scoprirà che Mehdi aspetta ogni notte Zeynep all’uscita dal lavoro…