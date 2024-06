Murgo e Marasco: I nostri valori, le nostre priorità: la persona, i più fragili, parità di trattamento, famiglia, città moderna e unita e crescita economica

Carissima concittadina, carissimo concittadino,

ci permettiamo chiederti pochi minuti di attenzione.

Tra qualche giorno, l’8 e il 9 giugno, ci saranno le elezioni per il rinnovo dell’Amministrazione comunale.

E’ un appuntamento importante, poiché attraverso alcune scelte che si faranno in quella circostanza si metteranno le basi di come sarà Manfredonia nel futuro prossimo.

Il voto di ciascun cittadino sarà decisivo per voler migliorare la nastra amata città e i suoi diversi settori. Coma ad esempio nella scuola e nei servizi sociali, nelle strutture per i ragazzi e per gli anziani, nelle opere pubbliche, nel programmare il meglio per la nostra città.

Sulle spalle dei futuri amministratori pesa una forte responsabilità: la nostra città in questi ultimi anni purtroppo ha attraversato uno dei periodi più bui della sua storia.

La crisi economica entra nelle nostre case e tante persone vedono in pericolo il loro posto di lavoro. In questa emergenza il Comune, dovrà impegnarsi al meglio delle proprie possibilità per sostenere le famiglie che faticano a far quadrare i conti, nonché per aiutare le imprese a far riprendere il lavoro.

Siamo fermamente convinti che se semini solidarietà e usi la ragione, raccogli democrazia e benessere.

Questo modo di lavorare siamo certi che darà i suoi buoni frutti e deve proseguire più forte di prima. L’obiettivo è far sì che ogni persona che abita a Manfredonia, senta che può contare sul proprio comune e possa dire: “Sono orgoglio di essere manfredoniano”.

Detto ciò siamo fermamente convinti che per migliorare la nostra città occorre avere i giusti valori. E noi saremo in difesa dei nostri valori, dei valori di tutti.

I nostri valori che sono: l’orgoglio per la nostra città, dopo diversi anni in giro per l’Italia e per il mondo per studio e per lavoro ci siamo resi conto che Manfredonia e l’amore che qualsiasi manfredoniano ha per la propria città è infinito. Rimane sempre una delle città più belle del mondo e siamo orgogliosi di appartenere a questa città.

Noi crediamo che la persona sia il principio ed il fine di ogni comunità politica, la sola fonte della sua legittimità. Un’autentica giustizia ed un’autentica solidarietà non possono esistere, se la libertà di ogni singola persona non viene riconosciuta come principio fondante di una comunità. Noi crediamo che la società e il Comune debbano servire la persona ed il bene comune. Le persone hanno il diritto di realizzare i propri obiettivi sulla base delle capacità e dell’impegno. Noi crediamo che la politica abbia il compito di sostenere la vita e l’attività delle persone e delle famiglie, non di distruggerle o di assorbirle.

I nostri valori si basano sui principi dell’efficacia economica, di concorrenza, di responsabilità personale, indivisibili dal dovere della solidarietà e della protezione sociale. Questi principi sono ancor più validi alla luce delle rapide trasformazioni legate alla tecnologia, alla globalizzazione dei processi economici, alle trasformazioni socio-culturali sempre più veloci. La sfida che abbiamo di fronte e che dobbiamo vincere, è infatti quella di fondere in maniera armoniosa i nuovi andamenti del mercato, la dinamicità economica e il rispetto della persona. Noi vogliamo una società nella quale tutti possano godere di un livello di vita adeguato. Non una città divisa tra ricchi e poveri, tra forti e deboli.

Siamo convinti che la società e le Istituzioni abbiano l’obbligo sostanziale di aiutare chi è più fragile mettendolo in condizione di conseguire i propri obiettivi. Noi pensiamo in particolare che siano ancora indispensabili forti azioni per difendere l’effettiva uguaglianza tra uomo e donna, per rendere più semplice per le donne l’accesso al lavoro e ai posti di più elevata responsabilità nel settore pubblico e privato. Consideriamo la famiglia come fondamento della nostra società. In un contesto difficile come quello attuale, le famiglie sono anche una materia pregiata di forza comune e conveniente poiché si accostano alle strutture pubbliche bilanciandone i limiti nell’attuazione delle politiche sociali. La famiglia va dunque difesa, anche perché è importantissima per le persone più deboli, per gli anziani, per i diversamente abili, per i giovani senza lavoro. Siamo certi che la famiglia abbia l’obbligo ed il dovere prezioso di educare i bambini e gli adolescenti. Con questa visione noi consideriamo che buoni effetti possano essere conseguiti diminuendo il carico fiscale per le famiglie in rapporto al numero dei familiari, a partire dai bambini.

Il nostro sogno per Manfredonia è una città più moderna, libera, equa, florida, genuinamente unita. Abbiamo imparato che i nostri valori sono legati alla più onesta memoria della nostra città. Siamo orgogliosi e consapevoli che insieme potremmo guidare la città verso un futuro migliore. La nostra proposta è per una città nella quale tutti i cittadini si identificano e che tutti vogliano bene la propria città, perché se per i marinai la nave diventa la casa comune di tutti i marinai, la città è la casa comune di tutti, priva di differenziazioni. Desideriamo una città di gente seria, capace di prendere in mano il loro futuro, di essere capace di scegliere un lavoro onesto, di far crescere i figli secondo i propri valori e le proprie idee. Desideriamo una città nella quale tutti i giovani, senza discriminazione di classe sociale, vadano a scuola per conseguire un diploma o una laurea di qualità. Il nostro auspicio è quello di avere una società nella quale i giovani abbiano un lavoro, che consenta loro di essere entro breve, autonomi e di costruirsi una famiglia. Siamo per una società in cui nessuno rimanga indietro. Perché ogni individuo ha un valore preziosissimo, e perché il benessere di ogni cittadino indica il benessere di tutti i cittadini, il benessere di tutta la città. Ovviamente il nostro sogno non può realizzarsi se non vi è crescita economica in quanto senza di essa non si possono risolvere i problemi sociali e non si possono garantire a tutti i cittadini i servizi ai quali hanno diritto. Vi è un lungo percorso di fronte a noi. Un percorso di responsabilità civile, in cui diritti e doveri si ricompongono come volti di una stessa medaglia.

Chiediamo il supporto dei cittadini, delle donne e degli uomini che amano la nostra città e per difendere questi valori e per concretizzare tali proposte.



L’8 e il 9 giugno 2024 per le elezioni amministrative di Manfredonia vota al Consiglio Comunale MARASCO e MURGO nella lista “CITTÀ PROTAGONISTA” con Galli sindaco.