Mudù il celebre programma di Uccio deSantis passa da Telenorba, Mudù passa a Rai 2: Mudù fa il grande salto sulla televisione di stato.

Dall’11 agosto alle 21:00, la sitcom cult di Uccio DeSantis arriva su Rai2 in prima serata, dopo 25 anni di risate ininterrotte. 25 minuti di risate sulla Rai ogni sera.

Da tv pluriregionale a fenomeno nazionale: Mudù è pronto a conquistare tutta Italia.

Mudù passa a Rai 2, quali episodi andranno in onda

In onda andranno in onda gli episodi di Mudù 10 e Mudù 11 con il cast storico e con l’aggiunta di ospiti d’eccezione come Manuela Arcuri, Adriana Volpe e tanti altri! Un grande spettacolo comico ed un orgoglio per i pugliese

Prima puntata nel 2000 su Telenorba. Oggi: 25 anni di sketch, battute e successi. E a settembre, Uccio compie 60 anni! Grande festa per il comico pugliese.