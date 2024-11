Movida, intervento della Polizia Locale nel centro città di Foggia contro la “sosta selvaggia”

Elevate 77 contravvenzioni e sanzionati monopattini e biciclette sull’Isola Pedonale

Nella serata di sabato 9 novembre 2024, nell’ambito delle attività interforze, la Polizia Locale di Foggia ha effettuato una serie di controlli intensivi in autonomia nelle aree più frequentate della movida cittadina.

Le operazioni di controllo si sono concentrate sulle isole pedonali, dove sono state accertate e sanzionate otto infrazioni per transito vietato di biciclette e monopattini in via Lanza e piazza Giordano dopo le ore 18, in violazione della segnaletica stradale.

Inoltre, un posto di controllo è stato istituito in piazza Cavour, con sanzioni elevate principalmente per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza. Particolare attenzione è stata dedicata anche al parcheggio “La Maddalena”, con interventi mirati contro il fenomeno dei parcheggiatori abusivi.

Controlli accurati sono stati condotti in via della Repubblica, via Oberdan, corso Garibaldi, piazza Nigri, piazza XX Settembre e nelle vie limitrofe, dove la Polizia Locale ha sanzionato in totale 77 infrazioni per “sosta selvaggia”.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni con l’obiettivo di garantire la sicurezza e la vivibilità delle aree cittadine.