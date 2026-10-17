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Motori pronti a Vieste, per la gara decisiva in Coppa Rally Aci Sport Zona 8.

Vieste, 16 ottobre 2026

È arrivato il momento di mettere mano ai motori, nel Village Rally che è in corso di allestimento nel Parco Assistenza del Lungomare Europa, a Vieste (nella foto sopra). La città garganica è sede questo fine settimana del 16° Rally Porta del Gargano – 6° Trofeo Città di Vieste, tappa decisiva della Coppa Rally Aci Sport, quale quinta e conclusiva prova della stagione 2026 Zona 8 (regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria). Nel chiudere in bellezza una stagione turistica particolarmente soddisfacente, il territorio garganico si prepara così a consegnare la vittoria finale a chi la spunterà tra i due maggiori contendenti in lizza, vale a dire il frusinate Emanuele Giannetti, leader di classifica con il navigatore Gianluca Esposito, e il molisano Riccardo Di Iuorio, agguerrito sfidante con Nicolò Lazzarini alle note.

Spettacolo garantito sul Gargano.

I primi due piloti in classifica, Giannetti e Di Iuorio, partono per contendersi il successo di stagione ma non avranno vita troppo facile, a giudicare dal livello di altri tre equipaggi che invece puntano a una prestigiosa vittoria in gara. Sono Giuseppe Bergantino, pilota di Manfredonia, autore di ben cinque successi di fila nelle ultime edizioni del Porta del Gargano, che correrà con Mirko Di Vincenzo; Stefano Liburdi, di Ceccano (FR), sempre a suo agio sui percorsi garganici, insieme al navigatore Valerio Silvaggi; il piemontese Davide Porta, originario di Vieste, che torna a correre nei luoghi cari alla sua famiglia con Giovanni Manfredini, dopo aver corso nell’impegnativo Campionato Italiano Assoluto Rally. Per tutti loro, cavallo delle battaglie che si annunciano sarà la Skoda Fabia Rally2, top class dei rallies nazionali.

Il rally corre in città.

Ricco aperitivo della mattinata di oggi, sabato 17, sarà lo shakedown a Vieste, lungo la strada “Passo dell’Arciprete”. Su questo percorso sono ubicate le prove libere dei mezzi in allestimento gara, in programma dalle 9:30 alle 13:00. Parte importante dello spettacolo a seguire è la Superprova al porto turistico, dove è stato allestito un percorso di 2,2 km completamente a vista del pubblico, che come già l’anno scorso sarà assiepato dalla balconata naturale del Lungomare Europa, con affaccio sull’area portuale. Orari di partenza, subito dopo il via della gara a Vieste, sono le 16:00 per la prima prova e le 18:49 per la seconda.

Domenica 18 si ripartirà alle 9:00 verso Peschici, Rodi Garganico, San Menaio e Vico del Gargano, percorso da ripetere due volte per correre su altre 9 Prove Speciali. Il totale degli 11 tratti a cronometro è di 66,04 km, su un complessivo di percorso generale che copre 264,65 km. Il rientro finale a Vieste, dopo due soste intermedie di riordino, è fissato alle 18:30.