Morte Beppe Vessicchio, il ricordo struggente di Fedez: “Che brutto colpo”

La morte di Beppe Vessicchio ha sconvolto l’Italia intera. Il direttore d’orchestra è morto all’età di 69 anni al San Camillo di Roma dov’era ricoverato per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. La perdita dell’uomo ha colpito tutti dalle persone comuni ai personaggi del mondo dello spettacolo. In queste ore, molti volti tv stanno rendendo omaggio a Beppe Vessicchio tra questi anche Fedez. Il rapper milanese ha lavorato con il defunto direttore d’orchestra nel 2023, collaborando per il podcast Muschio Selvaggio. In quel frangente, i due commentavano le serate del festival di Sanremo, in cui tra le co-conduttrici c’era anche Chiara Ferragni. In queste ultime ore, Fedez ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram dove ha voluto ricordare il 69enne.

Fedez ricorda Beppe Vessicchio

L’ex marito di Chiara Ferragni ha reso omaggio a Beppe Vessicchio, morto all’età di 69 anni dopo un breve ricoverato all’ospedale San Camillo di Roma. Fedez ha pubblicato una storia su Instagram dove lo si vede insieme all’uomo con la seguente didascalia: “Ciao maestro, che brutto colpo. Grazie per esserci stato in un momento difficile della mia vita. Felice ed onorato di aver condiviso tanti bei ricordi insieme. Non mi sembra vero”. Il rapper milanese ha ringraziato l’uomo per essergli stato vicino durante il festival di Sanremo 2023, evento in cui il matrimonio con Chiara Ferragni arrivava alle sue battute conclusive.