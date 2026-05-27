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Manfredonia, i diritti dei bambini raccontati dai bambini: conclusa la consegna degli opuscoli

MANFREDONIA – In questi mesi ho consegnato personalmente gli opuscoli sui diritti dell’infanzia alle classi quarte e quinte della scuola primaria di tutti gli istituti comprensivi di Manfredonia.

Circa 45 classi, ed oltre 900 bambini raggiunti.

Oggi, 27 maggio, giorno in cui ricorrono i 35 anni dalla ratifica italiana della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, si è concluso questo percorso di consegna, proprio mentre il Comune di Manfredonia aderisce alla campagna UNICEF “Diritti in Comune”.

L’opuscolo “Piccoli Grandi Diritti”, nato dal progetto dell’Ambito Territoriale di Manfredonia, raccoglie i lavori realizzati dai bambini delle scuole attraverso disegni, pensieri e riflessioni dedicate ai loro diritti.

Sfogliando queste pagine colpisce soprattutto la semplicità con cui i bambini riescono a spiegare temi profondi: il diritto ad essere ascoltati, a sentirsi accolti, a vivere serenamente, a giocare, a studiare, a non sentirsi esclusi. Lo fanno con parole essenziali, con colori, con immagini immediate, ma spesso molto più efficaci di tanti discorsi.

È un lavoro che racconta non solo la creatività dei bambini, ma anche la capacità della scuola di accompagnarli in percorsi di crescita e consapevolezza.

Ringrazio i dirigenti scolastici, gli insegnanti, le famiglie e soprattutto i bambini che hanno partecipato con entusiasmo a questa iniziativa, contribuendo a realizzare un opuscolo che resterà come strumento educativo e di sensibilizzazione.

Perché, a volte, bastano gli occhi e le parole di un bambino per ricordarci quale dovrebbe essere davvero la direzione di una comunità.

Maria Teresa Valente

Assessora al Welfare e Cultura