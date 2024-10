Montinaro al Manfredonia, arriva l’ufficialità

Il Manfredonia Calcio 1932 comunica di aver tesserato Matteo Montinaro, esperto centrocampista classe 1996.

Per lui, scuola Lecce, 153 presenze in serie D e 46 in Lega Pro, vestendo le maglie di Lecce, Nardó, Bisceglie, Monopoli, Gravina, Bitonto, Casarano, Molfetta, Gelbison e Brindisi, squadra con la quale ha iniziato questa stagione totalizzando 7 presenze.

Montinaro si è già allenato con la prima squadra e sarà disponibile per mister Luigi Panarelli già per la trasferta di domenica contro il Costa D’Amalfi, aggiungendo qualità e brillantezza alla parte nevralgica del campo.