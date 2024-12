Monte Sant’Angelo, terminati i lavori in Via Sant’Antonio Abate, “Riattivata la Ztl in Via Verdi”

Con la conclusione dei lavori di rifacimento del manto stradale che hanno interessato Via Sant’Antonio Abate e il conseguente ritorno alla regolare viabilità è stata “riattivata anche la ZTL (zona traffico limitato) in Via Giuseppe Verdi” – fanno sapere dall’ufficio della Polizia Locale.

Il varco in Via Verdi è attivo dalle ore 18 alle 21 nei giorni feriali e dalle 11-13.30/16-22 nei giorni festivi.