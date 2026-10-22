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Meteo Halloween e Ognissanti: le prime previsioni
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Meteo Halloween e Ognissanti: le prime previsioni
I modelli sul medio-lungo periodo del centro meteo europeo ECMWF iniziano a delineare una tendenza piuttosto attendibile per la parte finale di Ottobre e l’avvio di Novembre (weekend della festa di Halloween, Ognissanti e 2 di Novembre).
Lo scrive IlMeteo.it
L’alta pressione riuscirà infatti a imporsi con decisione, condizionando il tempo sull’Italia: gli effetti di questo promontorio anticiclonico si tradurranno in giornate ampiamente soleggiate su gran parte delle regioni. Il contesto climatico diurno vedrà temperature al di sopra della media del periodo, offrendo un contesto termico mite e gradevole durante le ore centrali della giornata.