Monte Sant’Angelo: “Publiservizi notifica bollettini di pagamenti già effettuati o errati”

ADESSO BASTA! PUBLISERVIZI CONTINUA A INFASTIDIRE I CITTADINI NOTIFICANDO BOLLETTINI DI PAGAMENTI GIÀ EFFETTUATI O ERRATI!

L’inefficienza e l’inaffidabilità del gestore dei tributi comunali sta diventando un problema serio per molti cittadini.

Nonostante le nostre numerose sollecitazioni a superare il fastidio provocato ormai a cadenza mensile, continuano ad arrivare cartelle non dovute con errori nelle comunicazioni e una generale mancanza di trasparenza e professionalità.

Questi disservizi stanno provocando conseguenze gravi per i contribuenti: errori nei calcoli portano a pagamenti non dovuti oppure a pagamenti eccessivi o insufficienti. Ciò crea difficoltà anche agli operatori nell’offrire un’assistenza adeguata e va ad aggravare ulteriormente la situazione, rendendo complicato risolvere i problemi in modo tempestivo

Per i cittadini e le aziende, avere a che fare con un Gestore inaffidabile è un ulteriore peso che si aggiunge alle difficoltà quotidiane. È quindi imperativo che l’Amministrazione Comunale affronti questa situazione e lavori per fornire un servizio che sia all’altezza delle aspettative e delle necessità dei contribuenti.

L’inefficienza dell’azienda che gestisce i tributi comunali non è solo un fastidio burocratico, ma un vero e proprio problema che impatta negativamente sulla vita dei cittadini.

È chiaro che, se siamo a questo punto a distanza di molti mesi da quando abbiamo cominciato a porre questa questione, la Giunta d’Arienzo non ha neppure iniziato ad avviare un percorso di risoluzione della problematica.

Pertanto, chiediamo che si intraprendano tutte le azioni utili che portino anche alla revoca del contratto.

(Fonte: Gruppo Consiliare A MONTE – MONTE SANT’ANGELO)