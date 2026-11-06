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MONTE SANT’ANGELO OSPITERÀ LA SPRING SCHOOL DELL’UNIVERSITÀ DI FOGGIA “ETNOPEDAGOGIA IN AZIONE”: DAL 17 AL 20 MARZO 2027

Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato all’educazione, alla ricerca e al confronto tra il mondo accademico, le istituzioni e le comunità.

Dal 17 al 20 marzo 2027, la Città dei due Siti UNESCO ospiterà la Spring School “Etnopedagogia in Azione”, promossa dall’ Università di Foggia, con il coordinamento scientifico della professoressa Giusi Antonia Toto.

L’iniziativa si svolgerà in occasione dell’ottava edizione della Settimana dell’Educazione di Monte Sant’Angelo, arricchendo il percorso che la nostra comunità porta avanti per promuovere la cultura dell’educazione, dell’inclusione e del benessere sociale.

Questa mattina, nella Sala Campione del Consiglio regionale della Puglia, a Bari, si è svolta la conferenza stampa di presentazione della Spring School, alla presenza di rappresentanti del mondo universitario, delle istituzioni e delle realtà coinvolte nel progetto.

“Accogliere a Monte Sant’Angelo questa importante esperienza formativa significa rafforzare il nostro impegno per una comunità che riconosce nell’educazione uno strumento fondamentale di crescita, inclusione e partecipazione. La Spring School rappresenta un’opportunità preziosa per mettere in dialogo conoscenze, esperienze e nuove prospettive educative. Un appuntamento che arricchirà ulteriormente la nostra Settimana dell’Educazione, confermando la volontà di investire sulle persone e sul futuro della nostra comunità”, dichiara Lea Basta, Assessora al Welfare del Comune di Monte Sant’Angelo.

Quattro giornate per condividere saperi, costruire relazioni e riflettere sul ruolo dell’educazione nella costruzione di comunità sempre più inclusive.