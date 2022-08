Monte Sant’Angelo ed il progetto ‘Capitale Cultura 2025’

Monte Sant’Angelo è una delle 16 città candidate a Capitale Italiana della Cultura 2025

Per elaborare la proposta, è stato istituito un comitato tecnico-scientifico composto da enti, organizzazioni e personalità del mondo della cultura e delle arti. Qui tutti i dettagli https://bit.ly/MSA2025CTS

Siamo alla ricerca di progetti culturali che possano valorizzare ancora di più la nostra città: presenta la tua proposta entro le ore 14:00 del 28 agosto 2022 https://bit.ly/MSA2025Partecipa

SAVE THE DATE: Domenica 28 agosto, dalle 17, ti aspettiamo per co-progettare il 2025 e per discutere dei progetti presentati: https://bit.ly/MSA2025Ag28