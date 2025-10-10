Monte Sant’Angelo celebra la 5a giornata della meraviglia “Per i bimbi della guerra”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

DOMENICA 12 OTTOBRE MONTE SANT’ANGELO CELEBRA LA 5ª GIORNATA DELLA MERAVIGLIA “PER I BIMBI DELLA GUERRA”

Una giornata dedicata ai bambini e al valore della meraviglia come strumento di pace e solidarietà, promossa dall’Associazione Per far sorridere il cielo – ODV con il contributo del Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare.

Ore 12.00 – Via Carlo di Durazzo

Inaugurazione della “Panchina della Meraviglia”

Ore 16.30 – Meta – Museo Etnografico Tancredi

I laboratori della meraviglia – attività creative per bambini a cura dell’Associazione Teniamoci per Mano – Distretto Gargano in collaborazione con Pro Loco Monte Sant’Angelo.

(Attività gratuite con prenotazione – posti limitati. Info e prenotazioni: Whatsapp – 345 2917846).

Ore 19.00 – Battistero di San Giovanni in Tumba

Il monumento si tingerà di amaranto, colore simbolo della meraviglia e della solidarietà verso tutti i bambini del mondo.

L’assessora al Welfare, Lea Basta: “Ogni bambino ha diritto alla meraviglia, alla leggerezza, alla pace. In giornate come questa, Monte Sant’Angelo rinnova il suo impegno a costruire comunità accoglienti e inclusive, capaci di educare alla gentilezza e alla speranza.”

L’amaranto è il colore della meraviglia!