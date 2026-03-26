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MONTE SANT’ANGELO: ATTIVE LE NUOVE ISOLE ECOLOGICHE INFORMATIZZATE

Sono attive sul territorio comunale le nuove isole ecologiche informatizzate, destinate al conferimento dei rifiuti urbani.

Si tratta di un intervento importante per migliorare la gestione dei rifiuti, incentivare il corretto conferimento e rafforzare le azioni a tutela dell’ambiente.

Le cinque postazioni EcoTower – EVO 100 sono collocate nei seguenti punti del territorio comunale:

_ S.P. 56 per Pulsano Km 0,100

_ Via dei Sanmicaleri – Via Giovanni de Cristofaro

_ Via Abate Giovanni

_ Via Marcisi, nei pressi dell’Istituto scolastico

_ Via L. Zuppetta

Le eco isole sono destinate al conferimento di specifiche frazioni di rifiuto, secondo il seguente calendario:

_ Carta: dal mercoledì al venerdì

_ Plastica: dal venerdì alla domenica

_ Vetro: dal venerdì al lunedì

L’accesso alle isole ecologiche informatizzate avviene esclusivamente tramite tessera sanitaria dell’utente iscritto al ruolo TARI del Comune di Monte Sant’Angelo.

Il sistema consente l’identificazione dell’utente e il controllo degli accessi.

Le postazioni sono inoltre dotate di videosorveglianza, per garantire il corretto utilizzo del servizio e prevenire conferimenti non conformi o abbandoni di rifiuti.

“Con l’attivazione delle isole ecologiche informatizzate compiamo un altro passo in avanti verso una Monte Sant’Angelo più pulita, più moderna e più attenta alla sostenibilità ambientale” – , dichiara il sindaco, Pierpaolo d’Arienzo, che aggiunge – “È un investimento concreto per migliorare i servizi e rafforzare la cultura del rispetto degli spazi comuni. Chiediamo a tutti i cittadini collaborazione e senso civico, perché la qualità dell’ambiente dipende dall’impegno condiviso di tutta la comunità”.

“Questo nuovo sistema ci consente di rendere più efficiente il conferimento dei rifiuti, di monitorare meglio il servizio e di favorire comportamenti corretti” – sottolinea l’assessore all’Ambiente, Vittorio de Padova. L’Assessore, inoltre, segnala che – “saranno rafforzate le misure contro gli abbandoni dei rifiuti e un maggior controllo per il rispetto degli orari per il corretto conferimento, soprattutto nei confronti di chi conferisce la sera e non al mattino”.

“Le eco isole rappresentano una opportunità importante, che si affianca agli altri strumenti già attivi sul territorio” – aggiunge De Padova – “Per questo invitiamo la cittadinanza a utilizzarle nel rispetto delle modalità e dei giorni previsti, contribuendo in modo concreto al miglioramento della raccolta differenziata”.

Per saperne di più: https://www.montesantangelo.it/…/attive-le-nuove-isole…