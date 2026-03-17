Monte Sant'Angelo

Monte, le Fanoje rinviate a venerdì 20 marzo

Redazione17 Marzo 2026
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LE FANOJE RINVIATE A VENERDÌ 20 MARZO

A causa delle previste avverse condizioni climatiche le Fanoje sono rinviate a venerdì 20 marzo.

Rimane inviariato il programma:

🔴 Piazza Mario di Leo | accensione ore 19:15

MUSIC THERAPY, gruppo musicale del Centro sociale

In degustazione: pancotto tradizionale

[Parrocchia S. Maria del Carmine e Centro sociale]

🔴 Piazza San Francesco | accensione ore 19:30

MULIERES GARGANICHE in concerto

In degustazione: pettole

[Parrocchia San Francesco e Comitato San Michele Arcangelo]

🔴 Largo Dauno | accensione ore 19:45

Ore 21 _ FIGLI DI PUGLIA in concerto / opening act Martina

In degustazione: fave e cicoria

[ASD Futsal Monte Sant’Angelo e Comitato San Michele Arcangelo]

🔴 Piazza de Galganis | accensione ore 20

ore 22:30 _ PODOLIK BAND in concerto

In degustazione: pancotto, caciocavallo, orecchiette e salsiccia.

[ASD Futsal Monte Sant’Angelo e Comitato San Michele Arcangelo]

🔴 Largo Tre Ottoni | accensione ore 20:15

SUONATORI E CANTATORI DEL GARGANO in concerto

A Braci Aperte [Cena comunitaria: ognuno porta un prodotto, tutti condividono la tavola. Sapori, comunità, condivisione][Associazione Museca]

LA PACCHIANELLA e i giocolieri saranno itineranti.

Per la “rete dei fuochi” saranno presenti i Comuni di San Marco in Lamis e Casalvecchio di Puglia.

Redazione17 Marzo 2026
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