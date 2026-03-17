Monte, le Fanoje rinviate a venerdì 20 marzo
LE FANOJE RINVIATE A VENERDÌ 20 MARZO
A causa delle previste avverse condizioni climatiche le Fanoje sono rinviate a venerdì 20 marzo.
Rimane inviariato il programma:
Piazza Mario di Leo | accensione ore 19:15
MUSIC THERAPY, gruppo musicale del Centro sociale
In degustazione: pancotto tradizionale[Parrocchia S. Maria del Carmine e Centro sociale]
Piazza San Francesco | accensione ore 19:30
MULIERES GARGANICHE in concerto
In degustazione: pettole[Parrocchia San Francesco e Comitato San Michele Arcangelo]
Largo Dauno | accensione ore 19:45
Ore 21 _ FIGLI DI PUGLIA in concerto / opening act Martina
In degustazione: fave e cicoria[ASD Futsal Monte Sant’Angelo e Comitato San Michele Arcangelo]
Piazza de Galganis | accensione ore 20
ore 22:30 _ PODOLIK BAND in concerto
In degustazione: pancotto, caciocavallo, orecchiette e salsiccia.[ASD Futsal Monte Sant’Angelo e Comitato San Michele Arcangelo]
Largo Tre Ottoni | accensione ore 20:15
SUONATORI E CANTATORI DEL GARGANO in concerto
A Braci Aperte [Cena comunitaria: ognuno porta un prodotto, tutti condividono la tavola. Sapori, comunità, condivisione][Associazione Museca]
LA PACCHIANELLA e i giocolieri saranno itineranti.
Per la “rete dei fuochi” saranno presenti i Comuni di San Marco in Lamis e Casalvecchio di Puglia.