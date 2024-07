Montascale o ascensore?

Sia nelle grandi città che nei piccoli centri di periferia abbiamo assistito ad un costante aumento degli edifici che si sviluppano in verticale. Ormai anche nei comuni di provincia è facile trovare palazzine pronte a elevarsi per un gran numero di piani.

Più un edificio è alto, più scale ci sono al suo interno, e questo per molti può essere un vero e proprio problema. Le scale sono difficili da affrontare se si hanno difficoltà motorie, ma grazie alle nuove tecnologie è possibile aggirare facilmente questo problema.

Le soluzioni sono numerose: si va dai classici ascensori, che possono essere posizionati sia all’interno che all’esterno delle palazzine, agli efficienti e versatili montascale.

Scoprite insieme a noi le caratteristiche di questi macchinari, così da iniziare a farvi una idea e scegliere qual è il migliore per le vostre esigenze.

Cos’è un montascale?

Il montascale è uno strumento su cui si sale, e che ha poi il compito di portare l’utente al piano superiore o a quello inferiore, a seconda dei desideri di chi lo sta usando. Il funzionamento è decisamente molto semplice. Si posiziona un binario verticale al lato delle scale (ultimamente si cerca di occupare meno spazio possibile e di ridurre al minimo i lavori sulla parete o sulla scala stessa) a cui si aggancia il montascale vero e proprio.

Spesso negli spazi privati si preferisce un comodo montascale dotato di poltroncina, su cui sedersi. Per chi cerca invece uno strumento versatile e adatto per chiunque, anche per coloro che usano la sedia a rotelle, la soluzione migliore è senza alcun dubbio quella di un montascale con la pedana.

L’uso di questo macchinario è molto facile, ed è paragonabile a quello di un classico ascensore. Anche in questo caso si hanno dei pulsanti da utilizzare per dare i comandi: di solito si hanno pochi tasti che si utilizzano per salire, per scendere e per stoppare il montascale.

Ciò che molti non sanno è che i montascale si possono posizionare anche all’esterno, ad esempio sulle rampe di scale poste all’ingresso di un palazzo.

Cos’è un ascensore?

Gli ascensori sono senza alcun dubbio l’opzione migliore quando si ha a che fare con un gran numero di piani. Si sale all’interno della cabina e si preme il pulsante che indica il piano a cui si vuole arrivare.

Spesso gli ascensori sono già installati dal costruttore della palazzina, o in alternativa è possibile che sia stato previsto uno spazio interno in cui farlo sistemare dai condomini.

Nel caso in cui l’ascensore non sia già preinstallato e non ci sia abbastanza spazio per farlo costruire si può optare per una soluzione differente. Oggi sono disponibili degli impianti esterni, che probabilmente avrete già potuto notare nelle vostre città. Si notano perché spesso hanno delle scintillanti pareti di vetro, molto belle da vedere. La presenza di un ascensore conferisce maggior valore al vostro appartamento.

Il costo di un ascensore può variare in base a diversi elementi, ma non bisogna dimenticare che con questo impianto le scale non saranno più un problema per nessuno.