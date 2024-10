Monica Guerra ritrova la sorella dopo 57 anni: il commovente incontro in una RSA

Separate in tenera età, due sorelle si rincontrano in anziana età, dopo più di mezzo secolo in una casa di riposo: una storia di emozioni e ricordi ritrovati.

Una storia di famiglia che sembrava perduta nel tempo, ha trovato un epilogo commovente e inaspettato. Monica Guerra ha riabbracciato la sorella Donatella che non vedeva da 57 anni. Le due sorelle, separate da bambine, si sono ritrovate in anziana età lo scorso 24 ottobre. L’incontro è avvenuto in una RSA a Firenze, dove gli anni si percepivano nel passo lento e nelle rughe che raccontavano le vite parallele delle due donne. E’ bastato un abbraccio per cancellare più di mezzo secolo di lontananza. Le mani tremanti di Monica, oggi 57enne, si sono tese verso Donatella, più grande di lei di 12 anni e segnate entrambe da un lungo viaggio che le ha viste crescere separate. Quando si sono abbracciate, è sembrato che il tempo si fermasse per un attimo, lasciando spazio solo alle lacrime e a una miriade di ricordi rimasti nascosti, frammentati, nelle loro memorie. I decenni erano trascorsi lenti, scanditi da vite diverse e senza notizie. Monica aveva cercato la sorella per anni, a volte sospinta dalla speranza, a volte rassegnata, finché un assistente sociale, incrociando i registri delle RSA locali, aveva trovato il nome di Donatella a in una residenza per anziani nel capoluogo toscano. Le due sorelle hanno passato ore a raccontarsi, cercando di dare forma a quei tanti anni trascorsi, lontane, ma sempre legate da quel filo invisibile che è l’amore fraterno. Le due sorelle hanno deciso di vedersi regolarmente e di trascorrere del tempo insieme, consapevoli che i decenni passati non si recuperano, ma che ogni istante ha ora un valore speciale, come un dono inatteso.