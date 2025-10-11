[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Mondo Gino Lisa saluta Lumiwings

Oggi, come Associazione Mondo Gino Lisa, sentiamo il dovere di rivolgere un sentito ringraziamento a Lumiwings per l’ottimo lavoro e l’eccellente servizio svolto presso l’Aeroporto di Foggia negli ultimi anni.

Sono stati tre anni fondamentali che hanno segnato la vera rinascita dello scalo foggiano. Lumiwings non ha offerto solo voli, ma è riuscita a stabilire un legame profondo e unico con il territorio. La risposta della Capitanata e delle regioni limitrofe è stata straordinaria: i passeggeri si sono riconosciuti nella compagnia, scegliendo i suoi servizi e permettendo una crescita senza precedenti dei numeri di traffico, ben oltre le stime iniziali.

Questo percorso ha creato un solido zoccolo duro di passeggeri che oggi considerano il Gino Lisa il loro aeroporto di riferimento.

Ringraziamo sinceramente la Compagnia per aver creduto in questo scalo e per aver accettato il nostro supporto, ascoltando anche i nostri suggerimenti nel corso della collaborazione.

Vogliamo inoltre elogiare l’impegno e la professionalità di tutte le hostess e il personale di bordo, che hanno contribuito a rendere l’esperienza di volo perfetta e hanno saputo valorizzare il nostro territorio a bordo, promuovendo e offrendo i prodotti tipici locali. La qualità del servizio di volo è sempre stata impeccabile e la referenza di Mondo Gino Lisa in tal senso continuerà ad esserci.

Ci dispiace profondamente che questo percorso si concluda in questo modo.

Siamo tutti dispiaciuti per l’inconveniente e la fase di incertezza che ne è seguita, ma il futuro dell’Aeroporto di Foggia è la continuità della crescita.

Auguriamo a Lumiwings il meglio per i suoi futuri progetti.

Il Gino Lisa non si ferma! ✈️

MondoGinoLisa