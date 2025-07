[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Molo21: “Gli incendi di Manfredonia quasi certamente dolosi”

Nei giorni scorsi, Manfredonia è stata colpita da gravissimi atti quasi certamente dolosi che non possono e non devono passare sotto silenzio. Gli incendi appiccati nella zona industriale e nei pressi degli ex Bagni Romagna, così come quello che ha devastato l’ Oasi Laguna del Re, rappresentano un’aggressione deliberata al nostro ambiente, alla sicurezza pubblica, alla salute di tutti noi.

Il rogo che ha coinvolto le ecoballe abbandonate illegalmente nella zona industriale – come già accaduto la sera prima agli ex Bagni Romagna, fortunatamente con esito negativo – non è solo un gesto criminale, ma un disastro ambientale. L’obiettivo è chiaro: cancellare con il fuoco ciò che è stato sversato nell’illegalità, aggravando ulteriormente il danno ambientale con fumi tossici.

Non meno inquietante è quanto accaduto presso l’Oasi Laguna del Re, dove un incendio ha distrutto una parte preziosa di biodiversità: canneti, nidi, fauna. Le fiamme hanno inghiottito anche il nuovo ponticello in legno, frutto del lavoro di chi si impegna da anni per rendere questo luogo accessibile a tutti, un simbolo concreto di cura e visione per il futuro.

Non possiamo limitarci a classificare questi episodi come meri atti di vandalismo: sono attentati mirati contro il nostro territorio e contro chi, con passione e fatica, lo difende.

Molo 21 esprime solidarietà e gratitudine a tutti coloro che si sono attivati per spegnere le fiamme e proteggere ciò che resta – cittadini, associazioni, volontari, forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e amministrazione comunale. Allo stesso tempo, chiede con forza alle istituzioni tutte di fare la propria parte: servono controlli, prevenzione, indagini, ma soprattutto presenza e responsabilità.

Non possiamo più permettere che chi lavora per il bene comune venga lasciato solo, né che aree strategiche per la rinascita ambientale della città vengano abbandonate o usate come discariche a cielo aperto.

Manfredonia ha bisogno di tutela, non di fumo. Di legalità, non di intimidazioni. Di futuro, non di cenere.

Molo21